Incendio di Capodanno a Crans-Montana: aggiornamenti sulle vittime

Un evento tragico ha scosso la località sciistica di Crans-Montana, in Svizzera, durante i festeggiamenti di Capodanno. Un incendio devastante ha causato la morte di molte persone e un numero elevato di feriti, lasciando un segno indelebile nella comunità.

Le autorità svizzere hanno recentemente confermato che, tra le vittime identificate, non ci sono cittadini italiani.

Secondo quanto riportato, il numero totale delle vittime accertate è salito a 24, dopo l’identificazione di ulteriori 16 corpi.

La dinamica dell’incendio

Il drammatico incidente è avvenuto all’incirca all’1:30 del 1 gennaio. I primi segnali di allerta sono stati dati da un cittadino che ha notato del fumo fuoriuscire da un locale del centro. Il capo della polizia cantonale, Frédéric Gisler, ha riferito che i vigili del fuoco sono intervenuti prontamente per contenere il rogo.

Cause e testimonianze

Le cause del disastro sono ancora oggetto di indagine. Secondo alcuni testimoni, l’incendio potrebbe essere stato innescato da candele scintillanti poste su bottiglie di champagne. Un giovane presente ha descritto la scena, affermando che le candele erano troppo vicine al soffitto e hanno innescato un incendio fulmineo.

La situazione è diventata critica in pochi attimi, trasformando la celebrazione di Capodanno in una vera e propria tragedia. Gli investigatori stanno esaminando se tutte le norme di sicurezza fossero state rispettate nel locale, il Constellation, che ha una capacità di 300 persone.

Le vittime e i feriti

Il bilancio delle vittime è in continua evoluzione. Attualmente, si stima che almeno 80 dei circa 115 feriti siano in condizioni gravi. Tra le vittime si possono contare molti stranieri, ma le autorità non hanno ancora fornito dettagli sulle loro identità. L’ambasciatore d’Italia in Svizzera, Gian Lorenzo Cornado, ha comunicato che ci sono sei italiani dispersi e altri tredici in ospedale.

Il coinvolgimento di minorenni

È importante notare che molti dei frequentatori del locale erano giovani, e ci sono timori che tra le vittime ci siano anche minorenni. Le autorità locali stanno lavorando per identificare le vittime e per garantire assistenza ai familiari colpiti da questa tragedia.

La comunità è in lutto, e l’atmosfera a Crans-Montana è segnata da un profondo senso di smarrimento e tristezza. Le forze dell’ordine sono presenti in massa per garantire la sicurezza e supportare le famiglie in questo momento difficile. L’inchiesta è aperta, e si spera che possa portare a chiarire le cause di questo incendio devastante.

In conclusione, la tragedia di Crans-Montana ha colpito profondamente non solo i presenti quel fatidico 1 gennaio, ma anche l’intera comunità internazionale, che si unisce nel cordoglio per le vittime e le loro famiglie.