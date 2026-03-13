La notte di un paesino di montagna nella bergamasca è stata pesantemente sconvolta da un terribile incendio che ha interessato un palazzo che è andato distrutto, scopriamo cosa è accaduto e quali sono le condizioni delle persone che si trovavano all’interno.

La chiamata ai vigili del fuoco nel cuore della notte

L’allarme è scattato questa notte verso le 02:30 quando una persona ha segnalato un incendio all’interno di un palazzo residenziale. Immediatamente sono intervenuti i Vigili del Fuoco del comando di Bergamo che ha portato sul luogo sei squadre.

Oltre a quella del capolugo sono intervenute anche quelle volontarie di Romano e Palazzolo sull’Oglio ed hanno portato autopompe, autobotti ed autoscala.

Una volta sul posto lo scenario che i Vigili del Fuoco si sono trovati di fronte era già molto critico dato che le fiamme si erano già propagate a diversi piani della struttura, la priorità massima è stata quella di portare in salvo le persone.

Salvate 8 persone, tutte intossicate dal fumo

L’intervento tempestivo delle squadre dei Vigili del Fuoco ha permesso di portare in salvo 8 persone che si trovavano all’interno del palazzo.

Dopo aver ricevuto le prime cure sul posto, le 8 persone sono poi state dislocate in diversi nosocomi della zona, tutte hanno presentato, come riporta The Social Post lievi intossicazioni da fumo, senza ferite gravi.

Grave invece è il bilancio sul condominio, da stanotte i Vigili del Fuoco sono stati impegnati a spegnere le fiamme e le procedure di intervento andranno avanti molto probabilmente per tutta la giornata odierna.

L’area andrà bonificata e successivamente si potrà procedere alla ricostruzione dell’intera struttura andata perduta nell’incendio, la cui causa non è ancora stata accertata.