Tragedia ieri pomeriggio in Messico, all’interno di un discount a Hermosillo è scoppiato un terribile incendio in cui hanno perso la vita 23 persone, tra cui anche dei bambini.

Messico, terribile incendio in un negozio a Hermosillo: 23 morti, di cui 6 minorenni

Tragedia ieri in Messico, intorno alle ore 15.00 (ore locali), è scoppiato un terribile incendio all’interno di un discount a Hermosillo, capitale dello stato settentrionale di Sonora.

Il negozio, al momento del rogo, era pieno di gente per lo shopping del giorno di paga e prima del Giorno dei Morti. Il bilancio delle vittime è pesantissimo, la Croce Rossa messicana ha infatti confermato almeno 23 morti. Tra le vittime 6 minorenni, anche bambini, due donne incinte, diversi anziani e alcuni dipendenti nel discount.

Messico, terribile incendio in un negozio a Hermosillo: indagini in corso

Hanno perso la vita 23 persone nel terribile incendio scoppiato ieri in Messico, in un discount della popolare catena Waldo’s a Hermosillo. L’incendio è stato domato, ora sono in corso le indagini per capire le cause. Inizialmente alcuni media hanno parlato di un guasto elettrico ma, come detto, le indagini sono in corso. Queste le parole del governatore dello Stato di Sonora, Alfonso Durazo: “ho ordinato un’indagine approfondita e trasparente per chiarire le cause dell’incidente.”