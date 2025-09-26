In Messico, una 14enne è morta dopo aver subito interventi chirurgici al seno e ai glutei, generando indignazione e preoccupazione tra famiglie e autorità sanitarie. Le indagini sono già state avviate per chiarire le cause del decesso e verificare eventuali responsabilità dei medici coinvolti.

Messico, 14enne muore dopo interventi estetici a seno e glutei: avviate le indagini

Una giovane di 14 anni, Paloma Nicole Arellano Escobedo, è deceduta lo scorso 20 settembre 2025 in un ospedale di Durango, in Messico, pochi giorni dopo essersi sottoposta a una mastoplastica additiva e a un lifting dei glutei.

L’operazione era stata eseguita a sua insaputa dal padre, con il consenso della madre e realizzata dal chirurgo plastico che convive con la donna.

La ragazza è entrata in coma a causa di complicazioni cerebrali e cardiache, secondo quanto riportato dalle autorità locali. Il padre, inizialmente ingannato con la falsa motivazione di conseguenze legate al Covid-19, ha scoperto la verità solo durante il funerale, rendendosi conto delle modifiche chirurgiche apportate al corpo della figlia.

Messico, 14enne muore dopo interventi estetici a seno e glutei: il chirurgo sotto inchiesta

Le indagini della Procura di Durango sono attualmente in corso e il medico, identificato come Víctor “N”, è sospettato di negligenza e possibile omicidio colposo. Un esame preliminare ha evidenziato edema cerebrale e danni polmonari, mentre il referto completo potrà richiedere fino a 20 giorni.

L’Associazione Messicana di Chirurghi Plastici, Estetici e Ricostruttivi (AMCPER) ha sospeso temporaneamente il professionista in attesa dei risultati definitivi. Il caso ha sollevato allarme e dibattito sulla sicurezza della chirurgia estetica in età adolescenziale e sulla responsabilità dei familiari nel consentire procedure così invasive.