Incendio durante un matrimonio in Messico: decine di feriti

Nella notte di sabato si è verificato un incendio durante un sontuoso matrimonio a San Miguel de Allende, con un bilancio di decine di feriti, alcuni dei quali hanno avuto bisogno di cure in ospedale. Secondo quanto riportato, sarebbe stato un cortocircuito a causare l’incendio, che ha rapidamente inghiottito una parte della location del matrimonio, dove erano presenti centinaia di ospiti. Secondo un rapporto di News San Miguel, un “eccesso di fogliame artificiale” usato per adornare la location e la vicinanza della decorazione all’illuminazione “hanno contribuito alla rapida diffusione dell’incendio“.

Un ospite del matrimonio, citato dal sito di notizie Reporte Indigo, ha spiegato che è successo tutto in pochi secondi. “Abbiamo pensato che fosse un fulmine e quando ci siamo resi conto che in realtà una colonna era in fiamme abbiamo iniziato a correre. Il fuoco si è propagato e il tetto ha cominciato a crollarci addosso” ha dichiarato il testimone.

Incendio durante un matrimonio in Messico: gravi danni nella location

L’Hacienda Los Arcángeles ha dichiarato che i servizi di emergenza e il personale hanno prontamente reagito all’incendio. La location tornerà ad essere operativa il prima possibile, ma ha subito dei danni molto gravi. Le autorità hanno riferito che i vigili del fuoco hanno domato l’incendio in meno di due ore.