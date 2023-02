Incendio in casa a Palermo: morta disabile di 73 anni

Una donna disabile di 73 anni è morta in un incendio divampato in casa nella notte nel quartiere San Lorenzo, in provincia di Palermo.

Sgomberata l’intera palazzina. I vigili del Fuoco indagano sulle cause dell’incendio.

Nella notte di venerdì 10 febbraio una donna disabile di 73 anni è morta nell’incendio divampato nella sua casa in via Maltese, nel quartiere San Lorenzo, in provincia di Palermo.

La donna viveva da sola. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco che hanno subito evacuato la palazzina e l’edificio adiacente, per precauzione.

Sul posto sono giunti anche i carabinieri che hanno aperto un’indagine. Secondo i primi rilevamenti pare che l’incendio sia stato causato da un guasto alla stufa elettrica accesa dalla vittima, ma le indagini proseguono per accertare le cause dell’incendio.

Persona ferita da una bombola

Alle prime ore dell’alba di sabato 11 febbraio i vigili del fuoco sono entrati in azione alla Conigliera, in via Umberto Maddalena, nel tratto che collega Boccadifalco a Rocca di Mezzomonreale, dove una bombola sarebbe esplosa, provocando un cedimento a una palazzina.

Stando alle testimonianze, i residenti sarebbero stati svegliati da un boato, e una persona sarebbe rimasta vittima dell’esplosione, ma non è in pericolo di vita. Sgomberato l’intero edificio e la palazzina adiacente.