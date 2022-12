Un drammatico incendio si è consumato in Finlandia: le fiamme hanno divorato una storica chiesa eretta nel XIX secolo e una casa indipendente a Rautjärvi.

Una persona è morta a seguito del rogo.

Incendio in Finlandia, a fuoco una chiesa dell’Ottocento e una casa indipendenti: una vittima

Un incendio è scoppiato in una antica chiesa di Rautjärvi, nella Carelia meridionale, in Finlandia, mentre veniva celebrata la funzione religiosa durante la mattina di Natale. Oltre alla chiesa, andata completamente distrutta, ha preso fuoco anche una casa indipendente situata nelle vicinanze. All’interno dell’abitazione, la polizia ha trovato una persona morta.

Il reato è stato classificato come sabotaggio aggravato e si sta indagando sul collegamento tra i due incendi. Tuttavia, si ritiene che non vi sia alcuna minaccia di ulteriori incendi nell’area. I servizi di soccorso intervenuti sul luogo della tragedia non sono ancora in grado di commentare la causa degli incendi. Le indagini sull’incendio, infatti, sono in una fase iniziale e quindi l’Agenzia di soccorso non può affermare se i due incendi siano collegati tra loro oppure no, ha spiegato Kalle Lantta dell’Agenzia di soccorso locale.

I due edifici non sono esattamente vicini. Tra la chiesa e la casa indipendente ci sono circa 20 chilometri in linea d’aria. Lungo la strada, la distanza tra loro è maggiore. La polizia sarà sicuramente in grado di rispondere a questo tipo di domande all’inizio della prossima settimana, ha detto Lantta.

Le autorità, intanto, hanno avviato le indagini preliminari e hanno ascoltato le persone che si trovavano nella chiesa.

Dinamica e indagini in corso

L’allarme automatico è scattato a mezzanotte e mezza di domenica 25 dicembre, dopodiché sono iniziate le chiamate ai servizi di soccorso. Il parroco, Leena Haakana, ha dichiarato all’agenzia di stampa STT che l’allarme è scattato nel bel mezzo della predica, mentre fumo e fiamme si sprigionavano dall’ingresso principale. Durante la funzione erano presenti in chiesa circa trenta persone. Nessuno è rimasto ferito nell’incendio.

A seguito del rogo, la polizia sta indagando insieme alla Southeast Finland Rescue Agency.

Secondo il comunicato stampa della polizia diramato domenica, si sospetta un reato penale e al momento l’episodio è stato classificato come sabotaggio aggravato, ma questo potrebbe cambiare quando le indagini saranno più avanzate.

“Le indagini sul caso di Rautjärvi sono ancora in fase iniziale, ma la polizia aprirà un’indagine preliminare sull’incendio”, ha affermato Harri Horttanainen della polizia della Finlandia sudorientale tramite un comunicato stampa.

“Gli eventi di questa mattina hanno sconvolto tutti noi. Le possibili cause dell’incendio stanno causando grande preoccupazione e paura tra gli abitanti della nostra zona parrocchiale. Tuttavia, è bene evitare speculazioni eccessive. La polizia sta indagando e noi la aiuteremo se necessario”, ha dichiarato il pastore Leena Haakana nel comunicato stampa.

L’antica e grande chiesa in legno fu costruita nel 1881 e venne progettata da A. J. Jansson. Fu costruita dopo che la chiesa precedente, situata nello stesso luogo, fu incendiata nel 1872.