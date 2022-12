Incendio in un capannone nel trapanese: distrutta una ditta edile

Un incendio ha interessato una ditta edile nel trapanese, nel comune di Salemi: sono in corso le indagini per stabilire le cause del rogo.

Incendio a Salemi: distrutto un capannone edile

Un violento incendio ha distrutto un capannone della ditta edile Caradonna, famosa impresa della zona ubicata in via Alberto Favara a Salemi, comune di circa 10.000 abitanti in provincia di Trapani.

Le fiamme hanno interessato soprattutto il materiale che si trovava nella sezione deposito all’interno della struttura: un capanno con strutttura in acciaio di 800 metri quadri. Tra gli oggetti e la merce danneggiati ci sono cataste di legna per la produzione di pelle, due escavatori e un muletto.

L’arrivo dei soccorsi e le indagini per capire le cause del rogo

Sul posto sono intervenute le squadre dei Vigili del Fuoco dei distaccamenti di Castelvetrano e Mazara del Vallo, che hanno provveduto a domare le fiamme, cercando anche di limitare i danni all’edificio, per quanto possibile.

Finite le manovre di emergenza, il capannone è stato immediatamente dichiarato inagibile. Attualmente sono in corso le indagini per accertare l’origine del rogo: ancora non si esclude nessuna ipotesi, ma non sembrerebbe doloso.