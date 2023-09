Milano, incendio in un palazzo di via Lulli: evacuato tutto l'edificio

Un intero edificio è stato evacuato in via Lulli nella giornata di ieri: nel palazzo di Milano era scoppiato un pericoloso incendio

Grande paura nel tardo pomeriggio di ieri in un palazzo dell’Aler situato in via Lulli a Milano. Il sottotetto dell’edificio ha preso fuoco all’improvviso e una colonna di fumo si è alzata dal palazzo. Intervengono prontamente i vigili del fuoco che ordinano la totale evacuazione dello stabile prima di procedere con lo spegnimento delle fiamme.

Erano circa le ore 18:30 del pomeriggio di ieri, lunedì 4 settembre, quando a Milano – e più precisamente in via Lulli – un’edificio ha preso fuoco. Al momento non è chiaro da cosa sia partito il rogo, si sa solamente che le fiamme hanno iniziato a bruciare a partire dal sottotetto. In poco tempo, l’incendio si è propagato nell’edificio, costringendo i presenti ad una rapida evacuazione. Nel frattempo, sul posto è arrivata un’autobotte dei vigili del fuoco: i caschi rossi sono riusciti in poco tempo a domare le fiamme.

Le operazioni di soccorso: non ci sono feriti o intossicati

Solo grande paura, dunque, per i residenti del quartiere Casoretta, ma fortunatamente non ci sono stati feriti o intossicati. I pompieri, infatti, sono riusciti a domare le fiamme in pochi minuti e ad evacuare tutti senza problemi. Una volta terminate le operazioni anche di verifica della stabilità del palazzo, le persone sono potute rientrare nei propri appartamenti.