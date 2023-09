Un gravissimo incidente stradale è avvenuto questa notte tra le vie di Milano. Ad avere la peggio sono stati due ragazzi di appena 18 anni che si trovavano a bordo di una motocicletta. Il loro mezzo a due ruote, in una dinamica ancora da accertare, si è scontrato con un’automobile.

Milano, incidente tra auto e moto: grave una 18enne

Erano da poco passate le ore 2:20 della notte tra lunedì 4 e martedì 5 settembre quando a Milano, più precisamente all’angolo tra viale Tibaldi e via Meda, è capitato un terribile incidente stradale. Una motocicletta sulla quale viaggiavano un ragazzo ed una ragazza, entrambi 18enni, si è scontrata per motivi ancora da verificare con un’automobile condotta da un uomo. Lo scontro è avvenuto all’altezza di un incrocio regolato da un semaforo, ma al momento non è chiaro di chi sia la responsabilità. La polizia stradale sta portando avanti le indagini per verificarlo.

L’intervento dei soccorsi e le condizioni di salute dei feriti

Ad avere la peggio, dopo l’incidente, sono stati proprio i due ragazzi che erano sulla moto. Se il conducente ha riportato solo un trauma facciale ed è stato accompagnato in ambulanza in ospedale, dove è entrato in codice giallo, molto più gravi sono le condizioni della ragazza che era dietro di lui. La 18enne, infatti, è stata ricoverata in codice rosso al Niguarda ed è ora in prognosi riservata. La ragazza avrebbe riportato delle gravissime e profonde ferite su tutto il corpo.