Incendio in una cartiera: fiamme partite dalla sala macchine

Cartiera in fiamme a Duino: l'incendio è partito dalla sala macchine. Ora è in corso la bonifica della zona per escludere la presenza di scorie nocive.

Incendio nella cartiera di Duino, in provincia di Trieste: le fiamme sarebbero partite a causa di un corto circuito di un macchinario.

Nessun ferito.

Incendio nella cartiera di Duino

Un incendio si è sviluppato questa mattina, 13 dicembre, attorno alle ore 08:45, nella sala macchine continua della Cartiera di San Giovanni di Duino, piccolo comune in provincia di Trieste. Nessuna persona è rimasta coinvolta nel rogo.

Le cause sono ancora in fase di accertamento, e per il momento si stanno valutando i danni agli impianti e alle strutture. Se dovessero risultare particolarmente ingenti, la chiusura dello stabilimento per le normali opere di pulizia e ordinaria manutenzione che si svolgono ogni anno, a cavallo delle festività natalizie, potrebbero essere anticipate.

L’arrivo dei soccorsi e la messa in sicurezza del luogo

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, che con la squadra del distaccamento di Opicina, la squadra del distaccamento di Monfalcone, l’autobotte e l’autoscala hanno domato le fiamme.

Al momento sono in corso le operazioni di bonifica e messa in sicurezza, con la collaborazione della squadra del nucleo regionale NBCR (Nucleare Biologico Chimico Radiologo) del comando di Trieste.

Provvederanno a campionare l’aria all’interno e all’esterno dello stabilimento per escludere la presenza di sostanze potenzialmente nocive.