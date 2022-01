Incendio in una palazzina di Marigliano: due anziani coniugi salvati

Un incendio è divampato nella notte del 23 gennaio 2022 a Lausdomini, frazione del comune di Marigliano: una coppia di anziani coniugi è stata salvata.

Incendio in una palazzina di Marigliano: due piani in fiamme

Si è sfiorata la tragedia a Lausdomini, frazione di Marigliano, in Campania, nella notte di domenica 23 gennaio 2022 e più precisamente intorno alle ore 1:25, quando all’interno di una palazzina sita in via Caliendo 154, è divampato un incendio in un garage che poi si è propagato anche all’interno dell’abitazione di due anziani coniugi e nell’abitazione del piano superiore, fortunatamente la coppia è stata salvata dai soccorritori.

Incendio in una palazzina di Marigliano: l’intervento dei Vigili del Fuoco

L’incendio che è divampato nella notte di domenica 23 gennaio 2022 in via Caliendo 154, si è sviluppato all’interno di un garage in cui vi era un’auto e in poco tempo le fiamme si sono propagate anche all’interno della palazzina adiacente, investendo l’appartamento al piano terra e quello presente al piano superiore.

Tempestivo e salvifico è stato l’intervento dei Vigili Del Fuoco sul luogo dell’incendio, i soccorritori hanno tirato fuori e salvato gli anziani coniugi che abitavano uno dei due appartamenti che sono stati avvolti dalle fiamme.

Incendio in una palazzina di Marigliano: le condizioni dei due coniugi

Tutto è bene quel che finisce bene. Dopo l’intervento salvifico dei Vigili del Fuoco, i due coniugi che sono stati estratti dall’abitazione in fiamme, sono stati trasportati all’Ospedale di Nola per essere sottoposti alle cure necessarie, fortunatamente i due over 90 sono soltanto rimasti intossicati dal fumo, dunque tanta paura, ma nessun grave conseguenza.

Nel frattempo le fiamme sono state domate e la palazzina è stata dichiarata inagibile.