Mercoledì di paura all’aeroporto milanese di Malpensa, al terminal 1, dove un uomo ha improvvisamente appiccato un incendio e poi spaccato a martellate dei monitor. Ecco cosa è successo.

Incendio a Malpensa, un uomo appicca il fuoco: panico tra i passeggeri

Mattina di paura per chi si trovava all’aeroporto milanese di Malpensa, al Terminal 1.

Un uomo infatti, intorno alle ore 11.00, ha dato di matto. Prima ha dato fuoco a un cestino situato nell’aera check-in numero 13, provocando alte fiamme e il panico tra i presenti. Poi, l’uomo, con un martello ha spaccato i monitor dei check-in. Subito sono interventi gli addetti alla sicurezza della Sea e poi la Polaria, che ha fermato l’uomo. I Vigili del Fuoco hanno subito spento l’incendio, facendo prima evacuare l’aera interessate del Terminal. L’attività dello scalo milanese è poi ripresa normalmente.

Incendio a Malpensa: fermato un 26enne maliano

Come abbiamo visto, è stata una mattinata di paura al Terminal 1 dell’aeroporto milanese di Malpensa. L’uomo che ha prima appiccato l’incendio poi spaccato i monitor con un martello, è stato fermato dalla Polaria e verrà probabilmente arrestato per danneggiamento. Si tratta di un maliano di 26 anni, senza precedenti e con permesso di protezione internazionale sussidiaria.