Incredibile quello che è successo in Spagna, un ragazzo inglese di 15 anni ha preso il volo sbagliato e, invece di tornare a Londra, è atterrato a Milano Malpensa. Sono state aperte due inchieste.

Avete presente “Mamma ho perso l’aereo 2“, quando Kevin McCallister, invece di prendere l’aereo con la famiglia diretto in Florida, nel caos del periodo natalizio è finito su quello per New York? Ecco, una cosa simile è successa a un ragazzo inglese di 15 anni.

L’adolescente si trovava in vacanza a Minorca con i genitori e, invece di tornare a Londra, ha sbagliato volo atterrando a Milano Malpensa con un volo EasyJet. La notizia è stata riportata dal Guardian e confermata dalla compagnia low cost. Il 15enne avrebbe dovuto imbarcarsi con la Tui da Minorca a Stansted, ma è sparito all’interno dell’aeroporto. Da qui l’allarme dei genitori e, quando la polizia ha esaminato i filmati delle telecamere di videosorveglianza, hanno visto il giovane che era riuscito a imbarcarsi senza biglietto su un volo EasyJet diretto a Malpensa. Ora sono state aperte due inchieste.

Ragazzo inglese di 15 anni sale sul volo sbagliato: aperte due inchieste

Dopo quello che è successo sono state aperte due inchieste, una interna da parte di EasyJet, per capire come abbia fatto il 15enne a imbarcarsi sul volo senza biglietto, l’altra dalla polizia spagnola. Ma ecco cosa hanno spiegato dalla compagnia low cost: “stiamo indagando con l’aeroporto e il nostro fornitore di servizi di assistenza a terra a Mahon per capire come un giovane passeggero sia riuscito a viaggiare da solo su un volo sbagliato diretto a Milano. EasyJet collabora strettamente con tutti gli aeroporti con cui opera per garantire la sicurezza di tutti i passeggeri.” La compagnia ha organizzato il volo della madre del ragazzo per Milano, volo atterrato ieri intorno alle ore 20.00. Da lì è stato predisposto il rientro a Londra.