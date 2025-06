Un incendio è divampato in un appartamento di Milano, scatenando panico e disperazione. Nel tentativo di mettersi in salvo dalle fiamme, una donna brasiliana di 48 anni si è lanciata dal quarto piano di un palazzo in viale Abruzzi 64. Nonostante i soccorsi, l’epilogo è stato drammatico.

Incendio a Milano nella notte

Intorno a mezzanotte e mezza, i vigili del fuoco sono intervenuti al civico 64, vicino all’incrocio con viale Gran Sasso, dove un incendio stava distruggendo un appartamento situato al quarto piano di un edificio di sette piani.

Gli abitanti dello stabile, inizialmente evacuati per precauzione, hanno potuto far rientro nelle proprie case, fatta eccezione per gli occupanti dell’appartamento da cui è partito l’incendio e di quelli delle unità abitative adiacenti, in totale 12 appartamenti, che dovranno attendere il ripristino delle condizioni di sicurezza. Nel frattempo, il Nucleo Investigazioni Antincendi della Lombardia ha avviato le indagini per accertare le cause del rogo.

Incendio a Milano: donna si getta nel vuoto per scappare, muore in ospedale

Durante il rogo, una donna di 48 anni ha tentato di sfuggire al calore intenso e alle fiamme che uscivano dalle finestre e dai balconi, gettandosi dal quarto piano. L’impatto con il cortile interno è stato fatale. Trasportata in condizioni critiche all’ospedale Fatebenefratelli dal personale dell’Agenzia Regionale Emergenza Urgenza, è deceduta poche ore dopo il suo arrivo. Altre due persone, soccorse dal 118, sono state portate in ospedale in codice verde.