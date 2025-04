Incendio mortale a Terni: un uomo di 75 anni perde la vita

Un drammatico incendio in via Montebello provoca la morte di un anziano.

Un tragico evento in via Montebello

Nelle prime ore di oggi, un incendio devastante ha colpito un’abitazione situata in via Montebello a Terni, portando alla morte di un uomo di 75 anni. Le fiamme, che si sono propagate rapidamente, hanno avuto origine dalla camera da letto dell’anziano, il quale stava riposando al momento dell’incidente. Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo avrebbe tentato di mettersi in salvo avvicinandosi al portone d’ingresso, ma purtroppo è caduto a terra, probabilmente a causa di un malore.

Le cause del decesso

Le indagini preliminari suggeriscono che il decesso possa essere avvenuto a causa dell’inalazione di fumi tossici e monossido di carbonio. I soccorsi, giunti tempestivamente sul posto, hanno trovato l’anziano privo di vita. La situazione è stata gestita dagli operatori del 118, dai vigili del fuoco e dalla polizia di Stato, che hanno avviato le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza dell’area. La salma dell’uomo è stata successivamente messa a disposizione dell’autorità giudiziaria di Terni per ulteriori accertamenti.

La risposta delle autorità e la comunità

Questo tragico evento ha scosso la comunità di Terni, che si è stretta attorno alla famiglia della vittima. Le autorità locali stanno indagando sulle cause dell’incendio, cercando di capire se ci siano state negligenze o fattori esterni che abbiano contribuito a questa tragedia. La sicurezza degli edifici e la prevenzione degli incendi sono temi di grande attualità, e questo incidente riporta alla luce l’importanza di avere piani di emergenza e sistemi di allerta in caso di incendi domestici.