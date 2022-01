Incendio nel Bronx, esplosione di gas provoca il crollo di una casa: almeno 3 feriti

Una violenta esplosione di gas nel Bronx ha dato origine a un incendio che ha provocato il crollo di un’abitazione e il ferimento di almeno tre persone.

Nella mattinata di martedì 18 gennaio, poco dopo le ore 11, i vigili del fuoco hanno ricevuto alcune segnalazioni relative a una forte esplosione di gas che si è originata all’interno di una casa indipendente situata nel quartiere Longwood del distretto del Bronx, a New York. Sulla scena, erano presenti oltre 100 vigili del fuoco, intenti a domare le fiamme che hanno distrutto l’edificio.

In seguito all’esplosione, i soccorritori hanno riferito di aver rivenuto almeno tre feriti sulla scena dell’incidente.

Per quanto riguarda l’abitazione presso la quale si è verificata l’esplosione, i media americani hanno rivelato che la deflagrazione ha riguardato un edificio residenziale a tre piani sito in Fox Street, nelle vicinanze di Intervale Avenue.

L’episodio è stato commentato dal consigliere Rafael Salamanca che, sul suo account twitter ufficiale, ha postato il seguente messaggio: “Attualmente sulla scena di un enorme incendio dovuto a un’esplosione di gas nel mio distretto.

Tutti i primi soccorritori di emergenza sono sul posto e stanno combattendo il fuoco – e ha aggiunto –. Continuerò a rimanere sul posto con la mia squadra per tutto il tempo necessario per ottenere risposte e garantire la sicurezza della comunità”.

