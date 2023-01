I militari interrogano il proprietario della vettura danneggiata che però non sa nulla: incendio nella notte a Casoria, bruciate auto in sosta

Paura in Campania ed incendio nella notte a Casoria: bruciate auto in sosta.

Da quanto si apprende i carabinieri indagano dopo l’ennesimo episodio di vetture a fuoco “misteriosamente”. La pista è quella del dolo e i media locali spiegano che nel corso della notte appena trascorsa, quella fra il 18 ed il 19 gennaio, “poco prima delle 5”, l’Arma è intervenuta.

Casoria: bruciate auto in sosta

Nello specifico, come spiega una nota della Benemerita, “i Carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Casoria sono intervenuti in via Vittorio Veneto per l’incendio di un’auto”.

Le fiamme sono state domate dai Vigili del fuoco prontamente intervenuti, tuttavia, hanno “distrutto totalmente un’auto lì parcheggiata”. Gli operatori del 115 avrebbero anche asseverato la presenza di inneschi tecnici e quindi un possibile dolo.

Ascoltato il proprietario che non sa nulla

Le indagini da parte dei Carabinieri della territoriale sono in corso ed i militari hanno “sentito a sommarie informazioni testimoniali il proprietario dell’auto che ha riferito di non sapersi spiegare i motivi dell’attentato”.

Solo due giorni fa ma in un’altra zona, in quel caso di Napoli, erano stati dati alle fiamme dei motocicli ed un’altra auto e il deputato Francesco Borrelli aveva invocato una maggior attenzione per un fenomeno che potrebbe rimandare a reti malavitose associative.