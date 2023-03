Inchiesta Covid, Conte su Fontana: "Non mi è stata chiesta zona rossa". Opposta la versione del presidente lombardo

Conte ha sostenuto che per Nembro e Alzano la Lombardia non avanzò la richiesta di una zona rossa. Fontana: "Credevamo nella sua realizzazione".

L’ex presidente del Consiglio Giuseppe Conte che risulta tra gli indagati sulla gestione del virus Covid-19 in provincia di Bergamo era stato ascoltato dai pm a giugno 2020 in qualità dei persona informata sui fatti. Ciò che emerge è che la sua versione e quella del presidente della Lombardia, Attilio Fontana sono l’una l’opposta dell’altra. Se da un lato il capo politico del Movimento Cinque Stelle ha escluso che la Lombardia gli abbia chiesto di istituire una zona rossa per le aree di Nembro e Alzano, dall’altro lato Fontana aveva dichiarato ai pm il 29 maggio 2020: “Credevamo nella realizzazione della zona rossa”.

Inchiesta Covid, le due versioni di Conte e Fontana non combaciano

Conte aveva spiegato in particolare: “Con Regione Lombardia non ho avuto interlocuzioni dirette in materia di ‘zona rossa’ per Nembro e Alzano. Le mie interlocuzioni sono state solo con il presidente Fontana ed escludo che mi sia stata chiesta l’istituzione di una zona rossa per Nembro e Alzano”.

Completamente diverse la parole di Attilio Fontana: “Noi credevamo nella realizzazione della zona rossa; che poi sarebbe stata utile non so dire, però a Codogno aveva funzionato. La nostra proposta è stata quella di istituire la zona rossa”.

L’ex ministro Speranza: “Da Lombardia nessuna richiesta di zona rossa”

Anche l’ex ministro della Salute, Roberto Speranza, conformemente a quanto affermato da Conte ha spiegato che dalla Lombardia non arrivò alcuna richiesta in tale senso, quindi ha precisato: “Non si riteneva più possibile contenere la diffusione del virus in aree circoscritte. C’era invece bisogno di misure rigorose che però avrebbero dovuto riguardare un’area molto più vasta”.