Tre camion si sono scontrati a Bari e l’impatto è stato così violento che c’è stata una vittima, oltre a due feriti.

Incidente a Bari

Nel pomeriggio del 31 gennaio c’è stato un incidente multiplo a Bari. Sulla statale 655 si sono schiantati tre camion, precisamente a Spinazzola.

Ancora non sono chiare le cause e le forze dell’ordine stanno indagando per capire cosa sia accaduto.

Non è facile ricostruire l’impatto ma forse i filmati delle telecamere di sorveglianza aiuteranno a far luce sulla questione.

Per ore gli agenti della polizia e dei carabinieri sono stati impegnati sul luogo dell’impatto, insieme ai vigili del fuoco per mettere in sicurezza il tratto di strada e rimuovere i mezzi incidentati.

La vittima dell’incidente di Bari

L’impatto fra i camion è stato terribile e un uomo è morto. Si tratta di un camionista di 50 anni originario di Cerignola, in provincia di Foggia.

L’uomo guidava uno dei tre mezzi pesanti ma non è chiaro se il mezzo fosse stato colpito oppure abbia dato vita all’impatto.

Le indagini sono appena all’inizio e bisogna accertare ogni aspetto della vicenda. Per quanto riguarda gli altri due camionisti, hanno riportato solo delle marginali ferite ma sono in stato di shock.

Sul posto anche gli operatori del 118 e il personale Anas, per la gestione del traffico.

C’è massimo riserbo sulle indagini degli inquirenti, sappiamo solo che c’è una pista battuta: a provocare lo scontro frontale fra due dei tre tir, potrebbe essere stato un malore che ha colpito la vittima.