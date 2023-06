Un drammatico scontro frontale tra un camion e un furgone ha provocato la morte sul colpo di un uomo di 62 anni. Altre due persone sono rimaste ferite. Sull’incidente, stanno indagando le forze dell’ordine.

Scontro frontale tra un camion e un furgone: una vittima e due feriti

Nel primo pomeriggio di venerdì 16 giugno, intorno alle 14:30, un tragico sinistro si è consumato lungo la via Nettuno, al confine tra Cisterna e Latina. Sulla base delle informazioni sinora diffuse, l’incidente si è verificato nel momento in cui un camion della Iveco e un furgone Ducato si sono scontrati frontalmente l’uno contro l’altro.

In seguito all’accaduto, il conducente del furgone – un uomo di 62 anni – è deceduto a causa della gravità delle ferite riportate nello schianto. Altre due persone, invece, sono rimaste ferite.

Dinamica e soccorsi

Sul luogo dell’incidente, si sono prontamente recati i vigili del fuoco, le forze dell’ordine e i sanitari del 118, dislocati a bordo di autoambulanze e di un elisoccorso. I paramedici hanno accertato la morte sul colpo del 62enne e prestato soccorso agli altri feriti. Le autorità stanno indagando al fine di ricostruire la dinamica del sinistro e accertare eventuali responsabilità dei conducenti dei due mezzi.

Nello schianto, a quanto si apprende, oltre al camion e al furgone, è rimasta coinvolta anche un’auto – una Hyundai Kona – a bordo della quale si trovava una donna di mezza età. La conducente della vettura e il guidatore del camion sono stati portati in ospedale ma non risultano in pericolo di vita.

La vicenda, intanto, ha avuto importanti ripercussioni sul traffico: la strada è stata chiusa alla circolazione dalla polizia locale per più di due ore per consentire agli agenti di effettuare tutti i rilievi del caso e ai vigili del fuoco di sgomberare la sede stradale dai veicoli incidentati.