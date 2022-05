Incidente a Battipaglia, grave un ragazzo di 20 anni

Grave incidente stradale a Battipaglia, in provincia di Salerno. Un ragazzo di 20 anni è stato portato in codice rosso all'ospedale.

Un grave incidente stradale è avvenuto nella notte a Battipaglia, in provincia di Salerno, in zona Santa Lucia. Un ragazzo di 20 anni si trova in gravi condizioni all’ospedale Santa Maria della Speranza.

Incidente stradale a Battipaglia

Un ragazzo di 20 anni, originario di Eboli, è rimasto gravemente ferito in un incidente avvenuto a Battipaglia. Secondo quanto si apprende, l’incidente è avvenuto intorno alle 5 in zona Santa Lucia. Da una prima ricostruzione, nell’incidente sarebbe rimasta coinvolta solo l’auto su cui viaggiava il ragazzo che, per cause ancora da accertare, è andata a sbattere contro un pilone di cemento. Le forze dell’ordine stanno effettuando le indagini per capire cosa sia accaduto nel momento in cui il giovane ha perso il controllo dell’auto ed è andato a sbattere.

Le condizioni del ragazzo di 20 anni

Il 20enne ha perso il controllo dell’automobile su cui stava viaggiando ed è andato a sbattere contro un pilone di cemento. È stato immediatamente soccorso dai sanitari, che lo hanno trasportato in codice rosso presso l’ospedale Santa Maria della Speranza. Attualmente si trova ricoverato in gravi condizioni. Sul luogo dell’incidente sono intervenute anche le forze dell’ordine, che hanno effettuato tutti i rilievi del caso per riuscire a ricostruire la dinamica dell’incidente.