La macchina si è ribaltata e il ragazzo è morto sul colpo. Il bilancio drammatico dell'incidente in provincia di Belluno.

Tregia a Belluno, dove un giovane ha perso il controllo del suo veicolo per evitare di uccidere un cervo. Per il ragazzo non c’è stato nulla da fare, è morto a causa delle ferite riportate.

Incidente a Belluno, morto ragazzo di 22 anni: schianto contro il muro per evitare un cervo

Alessandro Tabaku, 22 anni, si stava recando al lavoro con la sua Opel Corsa alle 5.00 del mattino. Il giovane era neo laureato in economica all’università Ca’ Foscari di Venezia ed era impiegato presso l’azienda Luxottica nel Bellunese. La vicenda risale alle prime luci del mattino di oggi, 24 ottobre 2022. Il tratto di strada interessato è la SR203 Agordina, in località La Stanga in Comune di Sedico, provincia di Belluno.

Il 22enne voleva evitare un cervo o un capriolo ed è finito fuori strada. La sua vettura si è ribaltata distruggendosi completamente.

I soccorsi e l’arrivo di polizia e pompieri

Sul posto sono giunti i vigili del fuoco per estrerre il corpo del giovane dalle lamiere, la polizia per svolgere le indagini e un’ambulanza del 118 per prestare soccorso. Nonostante i tentativi di rianimazione, però, i soccorritori non hanno potuto far altro che constatare il decesso di Alessandro Tabaku.