Un drammatico incidente è avvenuto lungo l’autostrada A4 intorno alle 6.30 del mattino di sabato 23 dicembre. La vita del ventenne. Stefano Sughi si è spezzata a seguito di uno scontro tra un suv e un camion all’altezza di Bernate Ticino, in direzione Torino.

Chi è la vittima

Stefano Sughi aveva appena venti anni. Il padre del giovane – riporta la stampa locale – era titolare di una nota azienda di materiali idrosanitari di Gaglianico. Fino all’anno scolastico 2021-2022 aveva frequentato l’Istituto Eugenio Bona di Pavia che, attraverso i suoi canali ufficiali lo ha salutato così: “Tutta la nostra scuola si stringe al cordoglio della famiglia per la perdita di Stefano Sughi, nostro ex allievo che aveva concluso gli studi nell’a.s. 2021/2022. Riposa in pace, Stefano”.

Incidente a Bernate Ticino, la vicenda

Non è chiaro quale possa essere la causa alla base dello scontro tra i due mezzi. La dinamica – si legge dalla testata “Il Giorno” – è al vaglio della Polizia stradale di Novara Est. Sembrerebbe che il SUV sul quale il ventenne si trovava a bordo, avrebbe tamponato il mezzo pesante. L’impatto tra i due mezzi è stato purtroppo violento e a nulla sono valsi gli sforzi per salvarlo. L’amico 21enne, che al momento dell’incidente si trovava alla guida del T-ROC è rimasto ferito. Le sue condizioni non sarebbero fortunatamente critiche.