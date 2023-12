A Riva del Garda una vettura è finita contro un muretto per cause ancora in corso di accertamento. Un uomo di 35 anni ha perso la vita e un altro è rimasto gravemente ferito.

Incidente mortale a Riva del Garda

Nella notte fra il 15 e il 16 dicembre c’è stato un terribile incidente a Riva del Garda, in provincia di Trento.

Una vettura è finita fuori strada schiantandosi contro un muretto a folle velocità, colpendo anche i para-pedonali adiacenti alla strada.

Sul posto sono giunti i vigili del fuoco e i carabinieri, per mettere in sicurezza la zona e rimuovere il mezzo. Anche un elicottero del 118 è atterrato nelle vicinanze ma l’intervento dei soccorritori è stato vano per il conducente, il quale è morto sul colpo a causa del violento impatto.

La dinamica dell’incidente a Riva del Garda

Le forze dell’ordine stanno lavorando per chiarire la dinamica dell’incidente ma ancora non sappiamo cosa abbia portato la vettura a uscire dalla carreggiata e sfondare le protezioni laterali.

Dalle informazioni emerse, è noto che il conducente ha perso il controllo del proprio veicolo. Si tratta di un 35enne di cui non è stata resa nota l’identità.

C’è anche un ferito grave trasportato in elicottero all’ospedale Santa Chiara di Trento. Nonostante il quadro molto critico con cui è arrivato nella struttura, i medici sono riusciti a stabilizzarlo e non sarebbe in pericolo di vita.

L’incidente di Riva del Garda è avvenuto poco dopo le 2.30 di notte, all’altezza della rotonda fra via Grez e via Modl.

Molti i volontari presenti sul posto per dare una mano. Non sarebbero rimasti coinvolti altri veicoli.