Incidente a Cagliari, auto esce di strada: morta una 17enne

Una terribile tragedia si è consumata in provincia di Cagliari. Un incidente mortale è avvenuto sulla strada Poggio dei Pini, a Capoterra, in provincia di Cagliari. Una ragazza di 17 anni è morta a causa delle gravissime ferite riportate in un incidente, dopo che un’automobile è uscita fuori di strada. La vittima si chiamava Francesca Alessia Pisano e tra pochi giorni avrebbe compiuto 18 anni. Purtroppo ha perso la vita nel terribile incidente mortale.

Incidente a Cagliari: dinamica da chiarire

L’incidente è accaduto nella serata di ieri, domenica 11 aprile, ma la dinamica è ancora da chiarire. Non si è compreso il motivo per cui l’auto è uscita fuori strada. Insieme alla ragazza che ha perso la vita, a bordo dell’auto era presente anche un suo amico di 21 anni. La giovane è stata trasportata all’ospedale Brotzu di Cagliari in codice rosso e subito portata in sala operatoria, ma purtroppo non ce l’ha fatta.

Il ragazzo al momento è ricoverato al policlinico di Monserrato, ma non è in pericolo di vita.