Incidente a Cortona, fuori strada con l’auto: ferite due minori

Un brutto incidente stradale è avvenuto nella serata di ieri, mercoledì 26 aprile, intorno alle 22.13, nel comune di Cortona. I mezzi di soccorso Asl Tse sono stati attivati per un incidente sulla regionale 75, in corrispondenza dell’abitato di Terontola. Un’automobile è finita fuori strada, per cause che sono ancora in fase di accertamento da parte delle forze dell’ordine.

A bordo dell’auto che è finita fuori strada erano presenti un uomo di 30 anni, una donna di 25 anni e due bambine. A riportare le ferite più significative sono state le due minori, che sono state portate immediatamente all’ospedale pediatrico Meyer di Firenze. Sul posto sono intervenuti i soccorritori con un’automedica della Fratta, misericordia di Cortona e Castiglion Fiorentino, i carabinieri e i vigili del fuoco di Cortona. Non si hanno maggiori dettagli sulle condizioni delle due bambine.