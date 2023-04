Incidente all'ingresso della tangenziale: 19enne muore carbonizzato

Dramma a Milano nella notte tra martedì 25 e mercoledì 26 Aprile, quando un 19enne ha perso la vita a seguito di un brutto incidente stradale. Il ragazzo si è schiantato ad alta velocità con la sua macchina all’ingresso della tangenziale: il mezzo ha preso fuoco e lui è morto carbonizzato.

Incidente in tangenziale, l’auto prende fuoco: 19enne muore carbonizzato

L’incidente è avvenuto questa notte, attorno alle ore 3, all’ingresso della A58 Teem, la tangenziale est esterna di Milano, vicino al casello di Pozzuolo Martesana. Il giovane, come si può vedere dal video girato dalle telecamere di sicurezza, ha perso improvvisamente il controllo della sua Fiat 500, prima di scontrarsi violentemente contro il guard rail. Pochi attimi dopo lo schianto, l’automobile con ancora all’interno il suo conducente ha preso fuoco.

L’arrivo dei soccorsi e il decesso del ragazzo

Sul posto sono immediatamente giunti i vigili del fuoco del comando provinciale di Milano. Gli otto pompieri si sono occupati di spegnere le fiamme ed estrarre il corpo del ragazzo dalle lamiere dell’abitacolo. Il 19enne, al momento dell’arrivo dei soccorsi era già morto. Il suo cadavere è stato trovato carbonizzato. Il casello è rimasto chiuso fino alle 8 della mattina per permettere il ripristino del guard rail e per fare in modo che i poliziotti potessero terminare i rilievi.