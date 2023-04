Tre persone sono rimaste ferite a seguito di un incidente stradale che ha coinvolto due auto a Elmas, in Sardegna.

In Sardegna, uno scontro tra due auto ha causato il ferimento di tre persone, rimaste coinvolte nel drammatico incidente che si è consumato sulla Strada Statale 130 a Elmas.

Incidente a Elmas, scontro tra due auto sulla Strada Statale 130: tre feriti

Nel tardo pomeriggio di venerdì 21 aprile, intorno alle 19:30, tre persone sono rimaste ferite nel momento in cui due vetture hanno impattato l’una contro l’altra mentre stavano percorrendo la Strada Statale 130. Il sinistro si è verificato in corrispondenza della rotonda di ingresso di Elmas.

Per quanto riguarda i feriti, a riportare le lesioni più gravi è stata una coppia che viaggiava a bordo di una Peugeot 206 mentre la donna che guidava la seconda vettura, una BMW, ha riportato lievi contusioni. Al momento, non sono ancora note le cause che hanno portato allo schianto.

L’arrivo dei soccorsi e delle forze dell’ordine

Sul luogo dell’incidente, si sono prontamente recati i sanitari del 118, i tecnici dell’Anas, i carabinieri di Cagliari e i vigili del fuoco. I paramedici hanno prestato soccorso ai tre feriti nessuno dei quali si trova in pericolo di vita.

Le forze dell’ordine sono intervenute per effettuare tutti i rilievi necessari in modo tale da chiarire la dinamica dell’incidente e hanno gestito l’emergenza.