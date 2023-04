Palermo: trovato un clochard morto in centro, le indagini della polizia

La serata di Palermo viene turbata da un evento alquanto sinistro: in centro città è stato trovato sotto i portici un clochard morto. L'uomo ha attirato l'attenzione dei passanti e dei negozianti della zona perché sdraiato a terra tutto coperto, cosa che non era solito fare durante le ore diurne....

La serata di Palermo viene turbata da un evento alquanto sinistro: in centro città è stato trovato sotto i portici un clochard morto. L’uomo ha attirato l’attenzione dei passanti e dei negozianti della zona perché sdraiato a terra tutto coperto, cosa che non era solito fare durante le ore diurne. Una volta arrivato il 118 però l’uomo era già senza vita. Sul fatto indagherà la polizia scientifica per accertare i motivi del decesso.

Morto un clochard in centro a Palermo: cosa è successo

I fatti si sono svolti il 21 aprile poco prima di cena, precisamente in Via Ruggero Settimo, uno dei portici adiacenti a Piazzale Ungheria, il luogo che il clochard aveva trovato come rifugio negli ultimi mesi. Era dalle 16 che i negozianti avevano visto l’uomo, uno straniero di 30 anni, comportarsi in modo stano: steso a terra completamente coperto in pieno giorno. Accanto all’uomo, un altro senzatetto che sosteneva di aver già chiamato i soccorsi per il suo amico.

Passata qualche ora sono in effetti arrivate due ambulanze, ma troppo tardi: il corpo del clochard era ormai senza vita. Il corpo verrà analizzato dalla scientifica per capire se la morte è stata dovuta ad un malore ad altri fattori esterni.