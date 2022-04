Incidente a Ferrara, auto esce fuori strada: morto un 15enne promessa del basket

Marco aveva solo 15 anni: un tragico incidente in via Nuova a Pilastrello, nel Centese, gli è stato fatale. Feriti i genitori.

Una famiglia spezzata e travolta dal dolore in seguito alla morte di Marco, 15enne promessa del basket. Un incidente avvenuto in provincia di Ferrara gli è stato fatale.

Incidente a Ferrara, morto Marco: era un promessa del basket

Solo 15 anni e tutta una vita davanti.

Un destino crudele lo ha strappato troppo presto all’affetto dei suoi cari. Marco Lelli Ricci è deceduto a causa di un un incidente stradale in via Nuova a Pilastrello, nel Centese, avvenuto poco dopo le 21 di domenica 3 aprile. La famiglia pare stesse rientrando a casa dopo una visita ai parenti.

Stando a quanto emero da una prima ricostruzione dei fatti, Marco si trovava in auto insieme ai genitori, di 55 e 54 anni.

Uno di loro era al volante. Per il ragazzo di Granarolo dell’Emilia non c’è stato nulla da fare, mentre i suoi genitori sono rimasti feriti. Per cause in fase di accertamento, il veicolo sarebbe finito fuori strada in un tratto in cui sono in corso alcuni lavori. Per fare luce sul tragico episodio, sono intervenuti i Carabinieri della compagnia di Cento.

Il giovane è rimasto incastrato tra le lamiere dell’auto ed è stato necessario un lungo lavoro da parte di soccorritori e Vigili del Fuoco.

Madre e padre, invece, sono stati trasportati in elicottero all’ospedale Maggiore di Bologna, ma fortunatamente le loro condizioni non sarebbero gravi.

Sebbene l’esatta dinamica resta al momento da ricostruire, i lavori lungo la carreggiata potrebbero aver influito sullo sbandamento dell’auto, poi finita fuori strada. Complice il buio della tarda serata, i lavori lungo alcuni tratti di strada si dimostrano spesso pericolosi per i viaggiatori.

Marco era un grande appassionato di basket, lo sport che praticava da tempo. Aveva giocato nella Virtus under 15 e attualmente era un giocatore del Granarolo Basket Village.