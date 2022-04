Un uomo di 51 anni è morto in un incidente stradale avvenuto lungo la Statale Regina nei pressi di Sorico: la sua auto è finita contro un muro.

Tragedia a Sorico, dove nella serata di domenica 3 aprile 2022 si è verificato un incidente stradale costato la vita ad un uomo di 51 anni. La sua auto è finita fuori strada sbattendo contro un muretto e per lui non c’è stato nulla da fare.

Incidente stradale a Sorico

I fatti hanno avuto luogo lungo la sulla Strada Statale Regina poco prima delle 19.30. Secondo le prime ricostruzioni, la vittima stava viaggiando a bordo della sua auto in direzione Ponte del Passo quando, per cause ancora da accertare, avrebbe perso il controllo del mezzo finendo fuori strada e andando a sbattere contro un muretto. Lo schianto è avvenuto all’altezza della carrozzeria Borzi.

Immediata la chiamata ai sanitari del 118 che, giunti sul posto con un’automedica e un’ambulanza da Colico, non hanno purtroppo potuto far altro che constatare il decesso dell’uomo.

Troppo gravi infatti le ferite e i traumi riportati durante l’impatto, che si sono rivelati fatali e hanno vanificato ogni tentativo di rianimazione.

Incidente stradale a Sorico: indagini in corso

Presenti sul luogo dell’incidente anche i Vigili del fuoco e i Carabinieri della compagnia di Menaggio che hanno eseguito i rilievi utili a ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. A loro spetterà infatti chiarire come mai l’uomo sia finito fuori strada.