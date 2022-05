Incidente a Gazzaniga, auto contro moto: 4 feriti, anche una bimba di 4 anni

Grave incidente nel bergamasco, a Gazzaniga, dove una moto e un'auto si sono scontrate: feriti anche un 17enne e una bambina di soli 4 anni.

Scontro tra auto e moto a Gazzaniga, in provincia di Bergamo: almeno quattro i feriti nell’incidente, di cui una bambina di quattro anni.

Nella mattinata di oggi, giovedì 12 maggio, si è consumato un grave incidente a Gazzaniga, in provincia di Bergamo.

Intorno alle ore 07:40. un’automobile e una moto si sono scontrate per cause ancora da definire.

Il bilancio del sinistro è piuttosto serio, e conta almeno quattro feriti. Sul posto sono subito intervenute tre ambulanze con annesso personale sanitario, i Carabinieri del comando di Clusone e i Vigili del Fuoco.

I feriti e le ricostruzioni per capire la dinamica dell’incidente

Come anticipato, il bilancio è stato piuttosto grave: quattro i feriti certi fino ad ora, di cui uno portato d’urgenza in pronto soccorso con il codice rosso.

Si presuppone quindi che versi attualmente in condizioni gravi. La situazione per gli altri tre feriti dovrebbe essere più stabile. Due di questi sono minorenni: si tratta di un ragazzo adolescente di 17 anni, e una piccolissima bambina di 4 anni.

Per quanto riguarda la ricostruzione degli avvenimenti che anno portato all’incidente – avvenuto in via 4 Novembre a Gazzaniga – gli agenti sono ancora al lavoro per fare chiarezza.