Incidente stradale a Samarate, auto contro moto: morto un uomo di 47 anni

Un uomo di 47 anni è morto a causa di un incidente stradale avvenuto a Samarate: la sua moto si è schiantata contro un'auto.

Tragedia a Samarate, comune in provincia di Varese, dove nel pomeriggio di mercoledì 6 aprile 2022 ha avuto luogo un incidente stradale in cui è morto un uomo di 47 anni. La sua moto si è scontrata con un auto e per lui non c’è stato nulla da fare.

Incidente stradale a Samarate

I fatti si sono verificati sul rettilineo di viale Europa intorno alle 16:30. Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo stava viaggiando a bordo della sua due ruote quando all’improvviso, per cause ancora da accertare, si è schiantata contro una Kia Piacanto. Immediata la chiamata ai sanitari del 118 che, giunti sul posto con un’ambulanza e un’automedica, hanno constatato la gravità delle ferite riportate dal motociclista e lo hanno trasferito urgentemente all’ospedale di Legnano.

Qui, purtroppo, i medici non hanno potuto fare nulla per salvargli la vita e poco dopo l’arrivo è sopraggiunto il decesso. La vittima è Maurizio Manfredi, 47enne residente a Lonate Pozzolo.

Incidente stradale a Samarate: indagini in corso

Presenti sul luogo dell’incidente anche i Vigili del Fuoco del distaccamento di Busto/Gallarate, con un fuoristrada e un’autopompa, e gli agenti della Polizia locale. Costoro hanno chiuso il tratto di strada interessato per permettere i soccorsi e hanno effettuato i rilievi utili a ricostruire la dinamica dell’accaduto e ad accertare eventuali responsabilità.