Incidente mortale a Mapello, auto contro furgone. Si indaga sulle cause del violentissimo scontro con un morto avvenuto vicino ad un centro commerciale

Tragico incidente a Mapello, in provincia di Bergamo, dopo in uno scontro fra un’auto ed un furgone è morto un idraulico di 36 anni. Il drammatico sinistro è avvenuto nella mattinata di ieri, lunedì 21 giugno, subito dopo l’uscita dalla galleria del centro commerciale “Il Continente”.

Le dinamiche sono state ricostruite dagli operanti, i carabinieri della compagnia di Zogno una cui pattuglia stava transitando in zona esattamente nei minuti dell’incidente. A scontrarsi sono state un furgone e la Fiat Panda alla cui guida era un idraulico di 36 anni.

Incidente a Mapello, auto contro furgone: morto dopo il salvataggio dei carabinieri

A causa di quell’impatto violentissimo l’auto della vittima ha preso fuoco, ma i militari che transitavano esattamente in quel momento si sono distinti per tempestività ed eroismo e sono riusciti ad estrarlo dall’abitacolo sfasciato subito prima che le fiamme avvolgessero il suo corpo esanime e ne carbonizzassero le membra, come purtroppo accaduto in drammatici sinistri stradali simili accaduti in passato.

Nel frattempo era scattata la macchina dei soccorsi, con una unità mobile del 118 che è arrivata a razzo sul posto ed ha caricato il ferito in codice rosso e con assoluta priorità per un trasporto rapidissimo presso l’ospedale Papa Giovanni di Bergamo.

Incidente a Mapello, auto contro furgone: morto malgrado soccorsi tempestivi

Lì purtroppo il tragico epilogo: il 36enne è morto malgrado le prime cure a causa dei politraumi riportati nello scontro molto violento con il furgone.

Tutto questo mentre, sul luogo del sinistro, una squadra dei Vigili del Fuoco di Dalmine provvedeva a spegnere le fiamme che stavano attecchendo nell’abitacolo della Fiat Panda. Il conducente del furgone con cui quest’ultima si è scontrata è stato parimenti soccorso ma, secondo quanto riportato dai media locali, non sarebbe in pericolo di vita.

Incidente a Mapello, auto contro furgone: un morto ed un ferito non grave

L’uomo è un 65enne di Ornago Brianza ed è stato trasportato in codice giallo, di moderato pericolo cioè, all’ospedale Gavazzeni di Bergamo.

Sulle caise dell’incidente mortale è ancora buio fitto: i carabinieri sono al lavoro per accertare le stesse ed eventuali responsabilità. I rilievi dei militari, effettuati per tragica ma necessaria prassi *, serviranno a capire come sia andata fra i due veicoli che si sono scontrati.