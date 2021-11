Incidente a Modena, scontro tra auto e scooter a Nonantola: due morti

Un uomo e una donna sono morti in un incidente a Nonantola: i loro mezzi si sono scontrati e per entrambi i tentativi di rianimazione sono stati vani.

Tragedia a Nonantola, comune in provincia di Modena, dove nella mattinata di venerdì 19 novembre 2021 ha avuto luogo un incidente stradale costato la vita a due persone. Un’auto e uno scooter si sono scontrati e per i due conducenti non c’è stato nulla da fare.

Incidente stradale a Nonantola

I fatti si sono verificati poco prima delle 7 lungo via di Mezzo, nel tratto di strada che unisce le due frazioni di La Grande e Casette. Secondo le prime ricostruzioni, per cause ancora da accertare, i due mezzi sono venuti a contatto nei pressi dell’incrocio con Via Ferrarona. A causa dell’impatto sono entrambi usciti di strada e hanno finito la loro corsa nei campi adiacenti la carreggiata stradale.

Immediata la chiamata ai sanitari del 118 che, giunti sul posto, non hanno potuto fare nulla se non constatare il decesso di entrambi i conducenti. Si tratta di un uomo di 44 anni che viaggiava a bordo dello scooter e di una donna di 58 anni che invece guidava la vettura. Il primo è stato scaraventato a terra dopo lo scontro mentre la seconda è rimasta incastrata nelle lamiere dell’abitacolo che si è completamente capovolto.

Per entrambi le ferite si sono rivelate troppo gravi tanto da rendere vano ogni tentativo di rianimazione.

Incidente stradale a Nonantola: indagini in corso

Presenti sul luogo dell’incidente anche i Carabinieri, che hanno effettuato i rilievi utili a ricostruire la dinamica dell’accaduto e hanno chiuso il tratto di strada interessato per consentire i soccorsi e la rimozione dei mezzi. Inevitabili le ripercussioni su tutto il traffico della zona.