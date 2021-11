Incidente stradale a Civitanova: mamma e figlio trasportati in ospedale

Incidente stradale a Civitanova Marche: due auto si scontrano in contrada Castelletta. L'impatto è stato violento: mamma e figlio in ospedale

Questa mattina si è purtroppo verificato un nuovo incidente sulle strade italiane. A Civitanova Marche due auto si sono scontrate in un frontale violentissimo: mamma e figlio sono stati portati in ospedale.

Incidente a Civitanova, frontale tra due auto: la dinamica dell’incidente

Erano circa le otto di questa mattina quando in contrada Castelletta, Civitanova, due auto si sono scontrate in un frontale. La prima auto coinvolta, una Volkswagen Up, guidata da una donna con a bordo il figlio, si è schiantata contro una Ford Fiesta, a sua volta guidata da una madre, con a bordo due bambini. A causare l’incidente sembrerebbe essere stata una precedenza non rispettata.

Incidente a Civitanova, frontale tra due auto: le conseguenze

Una delle due donne e suo figlio sono rimasti feriti nell’incidente. Entrambi sono stati portati in ospedale. Non sono in gravi condizioni, hanno riportato solo qualche ferita superficiale. Mamma e figlio rimarranno per il momento all’ospedale di Civitanova, in Pronto Soccorso, per completare tutti gli accertamenti del caso.

Incidente a Civitanova, frontale tra due auto: l’arrivo dei Vigili del Fuoco

Nonostante fortunatamente non ci siano state gravi conseguenze per i protagonisti dello schianto, le auto sono state distrutte e le componenti delle vetture occupavano gran parte della carreggiata.

Per questo motivo sono giunti sul posto i Vigili del Fuoco di Civitanova, che hanno messo immediatamente in sicurezza la zona e fatto riprendere la viabilità.