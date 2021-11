Incidente stradale a Guastalla, pensionato in Apecar si scontra con un camion: morto a 86 anni

Un uomo di 86 anni è morto in un incidente stradale a Guastalla: nei pressi di un incrocio la sua Apecar si è scontrata con un camion.

Tragedia a Guastalla, comune in provincia di Reggio Emilia, dove nella giornata di mercoledì 17 novembre 2021 si è verificato un incidente stradale in cui ha perso la vita un pensionato di 86 anni. Scontratosi con la sua Apecar contro un camion, per lui non c’è stato nulla da fare.

Incidente stradale a Guastalla

I fatti hanno avuto luogo all’incrocio tra via Togliatti e via Morandi poco dopo le 15. Secondo le prime ricostruzioni l’anziano, 86 anni e residente a Gualtieri, stava viaggiando a bordo della sua Apecar Piaggio quandoall’improvviso si è scontrato con un mezzo pesante. L’impatto sarebbe avvenuto tra la fiancata di quest’ultimo e il motocarro, in particolare sulla parte dove si trovava il conducente.

Immediata la chiamata ai sanitari del 118 che, giunti sul posto con l’elisoccorso allertati da alcuni operai delle aziende affacciate sull’incrocio, non hanno purtroppo potuto far altro che constatare il decesso.

Troppo gravi le ferite riportate dall’uomo, che si sono rivelate fatali rendendo vano ogni tentativo di rianimazione da parte degli operatori.

Incidente stradale a Guastalla: indagini in corso

Presenti sul posto anche gli agenti della polizia locale della Bassa Reggiana, coordinati dal comandante Carlo Alberto Romandini, che hanno isolato l’area dell’incidente per effettuare i rilievi utili a ricostruire la dinamica dell’accaduto. Hanno ascoltato anche il camionista che, rimasto sotto choc, non ha riportato ferite fisiche.