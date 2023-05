La sua scomparsa è ancora più surreale per la giornata di oggi dedicata ai lavoratori: incidente a Napoli con lo scooter, muore la 25enne Rita Scisciotta. Da quanto si apprende ragazza abitava nei Quartieri Spagnoli e stava rientrando a casa dopo una notte al lavoro. Rita lavorava in un bar di Chiaia e la tragedia si è consumata in via Calata Fontanelle, nel rione Materdei di Napoli intorno alle 6:45 di oggi. Fra le cause del sinistro i media enunciano manto stradale scivoloso, stanchezza, forse un malore che potrebbe aver colto Rita.

Napoli, muore la 25enne Rita Scisciotta

Le forze dell’ordine sono al lavoro sulle dinamiche e dai rilievi non emergono segni di frenate improvvise o tracce di altri veicoli. Calata Fontanelle è l’arteria che dal Rione Materdei porta fino alla Sanità, nel cuore di Napoli. La 25enne indossava il casco ma i soccorsi non hanno potuto fare comunque nulla per lei. Da quanto si apprende alcuni passanti avrebbero spostato lo scooter, in un disperato tentativo di soccorrere Rita.

L’arrivo di soccorritori, polizia e carabinieri

Sul posto sono intervenuti a razzo gli agenti della sezione Infortunistica della Polizia Municipale di Napoli, insieme ai Carabinieri del nucleo Radiomobile. La salma della giovane è stata trasportata al Policlinico Federico II di Napoli per un’autopsia eventualmente disposta dal magistrato di turno. Lo scooter è stato sequestrato assieme ad un veicolo. Il dolore nei Quartieri Spagnoli è immenso. Fra i numerosi post di strazio spicca quello di una ragazza su Instagram: “Hai distrutto un quartiere, vita mia”.