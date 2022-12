Un bambino di un anno è rimasto gravemente ferito in un incidente stradale a Nizza Monferrato. Il piccolo è stato portato in codice rosso all'ospedale

A Nizza Monferrato si è vetificato un terribile incidente stradale.

Un bambino di un anno è rimasto gravemente ferito ed è stato trasportato in ospedale ad Alessandria in codice rosso.

Incidente a Nizza Monferrato: grave un bambino di un anno

Nel tardo pomeriggio di ieri, sabato 3 dicembre, si è verificato un grave incidente sulla provinciale 28, tra Nizza Monferrato e Bruno. Due auto, su cui viaggiavano in totale sei persone, si sono scontrate frontalmente.

L’incidente, dovuto anche alla scarsa visibilità e all’asfalto bagnato per via della pioggia, ha provocato gravissime ferite su un bambino di 1 anno. Il piccolo è stato trasportato in ospedale in codice rosso e in pericolo di vita. Gravi anche le condizioni della mamma del bambino.

L’impatto è stato molto violento

Le vetture si sono scontrate frontalmente e l’impatto è stato violentissimo. Su ciascuna macchina erano a bordo 3 persone, sei in tutto.

In soccorso sono intervenuti i Vigili del fuoco di Nizza e i soccorritori del 118. Madre e figlio sono stati trasportati in codice rosso all’ospedale SS. Antonio e Biagio e Cesare Arrigo di Alessandria. Le altre persone sono state portate in ospedale in codice giallo. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine e le cause incidentali sono in fase di accertamento.