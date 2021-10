Incidente a Ozzano Emilia, bimba di 5 anni sbalzata in avanti dopo lo schianto frontale: è grave

Un incidente a Ozzano Emilia ha provocato il grave ferimento di una bimba di 5 anni, attualmente ricoverata in condizioni critiche a Bologna.

Una biba di 5 anni è ricoverata in ospedale a Bologna in gravi condizioni dopo essere rimasta ferita in un incidente stradale avvenuto ad Ozzano Emilia. Secondo le prime ipotesi pare non fosse assicurata nel suo seggiolino in auto durante il viaggio.

Incidente a Ozzano Emilia

I fatti hanno avuto luogo intorno all 15:30 di mercoledì 6 ottobre 2021. Stando alle ricostruzioni effettuate dalle autorità, la piccola stava viaggiando a bordo di una vettura lungo la provinciale 7 Valle dell’Idice che, per motivi ancora da accertare, si è scontrata frontalmente con un’altra auto che procedeva nel senso di marcia opposto.

Mentre gli altri passeggeri dei due mezzi coinvolti nello scontro se la sono cavata con qualche frattura e contusione, la bimba sarebbe stata sbalzata in avanti ed è rimasta gravemente ferita.

I sanitari del 118 accorsi subito sul posto l’hanno medicata per poi trasferirla d’urgenza all’ospedale Maggiore di Bologna dove si trova ricoverata in condizioni critiche e in prognosi riservata. La piccola viene costantemente monitorata e per ora le sue condizioni sarebbero stabili.

Incidente a Ozzano Emilia: indagini in corso

Presenti sul luogo dell’incidente anche le forze dell’ordine, che hanno isolato l’area interessata per svolgere i rilievi utili a ricostruire la dinamica dell’accaduto e ad accertare eventuali responsabilità.

Nel sinistro sono rimasti feriti anche una donna di 22 anni e un uomo di 44 anni trasportati in ospedale con ferite di media gravità.