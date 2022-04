Incidente a Pieve Porto Morone, uomo di 75 anni in bici investito da un furgone: morto sul colpo

Incidente a Pieve Porto Morone: un uomo di 75 anni è stato investito mentre si trovava in sella alla sua bicicletta. Il pensionato è morto sul colpo.

Incidente a Pieve Porto Morone, uomo di 75 anni in bici investito da un furgone

Nella mattinata di martedì 12 aprile, si è consumato un incidente mortale a Pieve Porto Morone, in provincia di Pavia. Un uomo di 75 anni si trovava in sella alla sua bicicletta quando è stato improvvisamente investito da un furgone adibito al trasporto di medicinali. In seguito al violento impatto, il 75enne è stato sbalzato in aria e si è schiantato contro un camion parcheggiato a bordo strada.

Sulla base delle prime ricostruzioni effettuate in merito alle dinamiche del drammatico sinistro stradale, pare che il pensionato avesse deviato con la sua bici verso il centro della strada per superare il camion parcheggiato.

In questo frangente, il furgone è sopraggiunto alle spalle del 75enne. Non avendo visto il ciclista in tempo utile per evitare lo scontro, il conducente del velivolo ha travolto la vittima.

Pensionato morto sul colpo: l’arrivo dei soccorsi e delle forze dell’ordine

L’incidente stradale di Pieve Porto Morone è stato prontamente segnalato ai soccorritori del 118 e ai militari, che si sono subito recati sulla scena.

Sul posto, si erano recate alcune ambulanze e anche un elicottero decollato dall’ospedale Niguarda di Milano.

Nonostante l’intervento dei paramedici, tuttavia, ogni tentativo di soccorrere l’uomo si è rivelato vano. La gravità dei traumi riportati a seguito dell’impatto, infatti, ne hanno decretato la morte sul posto.

I carabinieri e gli agenti della polizia locale hanno effettuato tutti i rilievi del caso e stanno conducendo ulteriori indagini e accertamenti al fine di ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.