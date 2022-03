Incidente a Pozzo d’Adda: perde la vita una donna, due i feriti

L'incidente si è verificato nel pomeriggio, a perdere la vita è stata una donna, che è morta purtroppo sul colpo.

Un incidente mortale a Pozzo d’Adda, i provincia di Milano, si è verificato oggi pomeriggio, 8 marzo 2022, dopo le 17 in via Leonardo Da Vinci, tra Pozzo e la frazione di Bettola. Lo scontro è avvenuto tra due vetture ed a perdere la vita è stata una donna di 55 anni.

Pozzo d’Adda: incidente mortale

La donna è morta sul colpo, tanto che lo schianto è stato devastante. Basti pensare che le due auto coinvolte ne sono uscite letteralmente distrutte. Due i feriti invece, di cui uno grave.

Pozzo d’Adda, incidente mortale: perde la vita una 55enne

A soccorrerli è stata l‘Azienda regionale emergenza che d’urgenza ha inviato sul posto tre equipaggi in codice rosso, su due ambulanze e l’elisoccorso.

Come già accennato, però, per la donna non c’è stato niente da fare.

Scontro mortale tra due vetture: due i feriti, uno in gravi condizioni

Mentre, è in gravissime condizioni un 28enne coinvolto nell’incidente. Il ragazzo è stato trasportato con l’elicottero al Niguarda di Milano in codice rosso. Fortunatamente, in condizioni più rassicuranti la terza persona coinvolta, una 40enne. È stata soccorsa in codice verde.

Il traffico lungo la strada è stato chiuso per permettere ai soccorritori di lavorare.

Sul posto sono giunti anche la polizia locale di Pozzo D’Adda ed i carabinieri della Compagnia di Pioltello: essi hanno fatto i dovuti rilievi per comprendere la dinamica dell’incidente, che al momento resta ancora poco chiara.