Incidente mortale sulla Ragusa-Catania: perde la vita una 66enne

L'incidente è avvenuto oggi pomeriggio lungo la strada statale 514 Ragusa-Catania. Lo scontro è avvenuto tra due auto, a perdere la vita una donna 66enne.

Erano le 15:30 di oggi, 8 marzo 2022, quando la sala operativa dei Vigili del Fuoco ha inviato urgentemente una squadra sulla SS 514, nelle vicinanze della stazione di servizio Lukoil, a causa di un gravissimo incidente stradale che si era lì verificato.

Lo scontro è avvenuto tra due auto, una Dacia Duster e una Wolkswagen Tiguan, in contrada Coffa.

Incidente Ragusa-Catania: un morto

Nel violento impatto a perdere la vita è stata la conducente della Dacia, una donna ragusana di 66 anni. Sembrerebbe che la donna stesse svoltando per entrare nel piazzale della stazione di servizio nel preciso momento in cui si è scontrata con l’altra vettura, la quale proveniva in senso opposto ed era, infatti, in direzione di Catania.

Incidente Ragusa-Catania: 66enne perde la vita, il marito in gravi condizioni

La 66enne è purtroppo morta sul colpo, nonostante le immediate cure dell’intervento dell’elisoccorso, sul quale è stato trasportato il marito che era in macchina con lei, il quale è attualmente in gravi condizioni. Infatti, l’uomo è stato trasferito al trauma center dell’ospedale Cannizzaro di Catania.

L’aiuto dei Vigili del Fuoco

I vigili del fuoco si sono occupati ovvaimente di mettere in sicurezza l’intera area, tenendo in cosiderazione che la situazione avrebbe potuto predere una piega ancor peggiore, visto che la Dacia montava un impianto Gpl che per fortuna non è esploso nello scontro.

Sul posto sono giunti anche i carabinieri. Infine, il traffico veicolare è rimasto bloccato per un pò, tuttavia è stato poi deviato verso altre direzioni.