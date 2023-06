Incidente a Reggio Calabria, auto precipita in una scarpata: madre morta insi...

Incidente shock a Reggio Calabria: auto precipita in una scarpata, causando la tragica morte di una mamma e di suo figlio di 11 anni. La figlia più grande della donna, 13 anni, è stata portata in ospedale in gravi condizioni.

Auto in una scarpata, morti mamma e figlio di 11 anni

Ancora un bambino è morto in un drammatico incidente stradale. Stavolta, si tratta di un ragazzino di 11 anni, deceduto insieme alla madre, una donna di 39 anni, quando l’auto a bordo della quale viaggiavano è precipitata in una scarpata.

A quanto si apprende, la vettura è improvvisamente uscita di strada, cadendo nel burrone profondo circa tre metri. Sono in fase di accertamento le cause che hanno portato la 39enne a perdere il controllo del mezzo.

Intanto, è stato riferito che, a bordo dell’utilitaria, insieme a madre e figlio, si trovava anche l’altra figlia della conducente, una ragazzina di 13 anni.

Grave la sorellina di 13 anni

L’incidente stradale si è consumato sulla strada provinciale che da Bovalino porta a Natile, in provincia di Reggio Calabria. Sul luogo del sinistro, si sono prontamente recati i sanitari del 118 e il personale delle forze dell’ordine.

I paramedici hanno tentato di prestare soccorso a madre e figlio, rimasti intrappolati nell’abitacolo, senza riuscire a rianimarli. Il decesso delle due vittime è stato dichiarato sul posto.

Per quanto riguarda la 13enne, invece, la ragazzina è stata trasportata d’urgenza in ospedale in condizioni critiche.