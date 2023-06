Tragedia a Polverara, in provincia di Padova, dove una donna di 80 anni è stata investita e uccisa mentre attraversava la strada da un camion.

80enne investita e uccisa da un camion

Dramma a Polverara, comune in provincia di Padova, dove una donna è stata investita e uccisa da un camion mentre stava attraversando la strada. È successo oggi – giovedì 15 giugno – poco prima di mezzogiorno, in via Roma.

La vittima si chiamava Silvana Pittarello, 80 anni, del posto, e stava attraversando a piedi quando è stata investita da un camion che si trovata sull’altro lato della strada e stava facendo manovra. Per l’anziana non c’è stato nulla da fare: fatale l’impatto con il mezzo pesante.

I tentativi di soccorso e l’identità della donna

A nulla è valso l’arrivo tempestivo dell’ambulanza del Suem 118, con il personale sanitario che non ha potuto far altro che constatare il decesso della signora. Sul posto anche i carabinieri della compagnia di Piove di Sacco, la Polizia e la polizia locale, che si è occupata della viabilità e della deviazione del traffico per permettere i soccorsi e i rilievi.

Silvana Pittarello era molto conosciuta in paese per aver gestito per anni il negozio di ortofrutta accanto alla Chiesa.