Incidente a Salò, scontro tra auto e moto: motociclista portato via in elico...

Un terribile incidente si è verificato questa mattina, giovedì 18 maggio, a Barbarano di Salò, che ha richiesto anche l’intervento dell’eliambulanza. Ad essere coinvolte nel sinistro sono state un’automobile e una moto. Sul posto sono intervenuti subito i carabinieri di Salò. Proprio in quei momenti una pattuglia stava transitando lungo la Statale 45bis, che in quel tratto prende il nome di via Trento, dove è avvenuto lo schianto. Per i soccorritori sono arrivate d’urgenza due ambulanza e l’elicottero del 118.

Il motociclista ha riportato dei traumi seri

Ad avere la peggio nell’incidente è stato il motociclista, un uomo di 58 anni, che è stato sbalzato sull’asfalto dopo l’impatto, riportando seri traumi. Il 58enne non ha mai perso conoscenza, ma lamentava dei problemi respiratori. Quando è stato stabilizzato è stato portato in elicottero all’ospedale Civile di Brescia, per tutti gli accertamenti, la dinamica dell’incidente è al vaglio dei carabinieri. Ci sono state pesanti ripercussioni sul traffico, con code e rallentamenti.