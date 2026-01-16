Incidente a San Sebastiano Po: Ragazzo di 14 Anni Investito, La Cronaca Drammatica

Un tragico incidente stradale si è verificato a San Sebastiano Po, dove un giovane di soli 14 anni ha perso la vita mentre si dirigeva verso la scuola.

Un tragico evento ha scosso la comunità di San Sebastiano Po, in provincia di Torino, questa mattina. Un ragazzo di appena 14 anni è stato investito da un’auto mentre si dirigeva verso la fermata dell’autobus. L’incidente, avvenuto intorno alle 7.15, ha avuto conseguenze fatali per il giovane, che non è riuscito a sopravvivere nonostante i tempestivi soccorsi.

La dinamica dell’incidente

Secondo le ricostruzioni iniziali fornite dai Carabinieri, il ragazzo, residente nella località Abate di San Sebastiano Po, si era avviato verso la fermata dell’autobus lungo la strada provinciale 590. Questo tratto è noto per la sua pericolosità, in quanto privo di marciapiedi, costringendo i pedoni a camminare a ridosso della carreggiata. Mentre si trovava in questa situazione, è stato investito da una Mercedes Classe E, guidata da un dirigente di un’azienda di Lauriano.

Le circostanze dell’impatto

Il conducente ha dichiarato che il giovane, improvvisamente, si sarebbe spostato verso il centro della carreggiata, rendendo inevitabile l’impatto. L’auto ha colpito il ragazzino, sbalzandolo a diversi metri di distanza e rompendone il parabrezza. L’intensità dell’incidente ha immediatamente allertato i soccorsi, con un’ambulanza della Croce Rossa e i Carabinieri intervenuti sul posto.

I soccorsi e le condizioni del ragazzo

Dopo l’incidente, il ragazzo è stato immediatamente trasportato all’ospedale Giovanni Bosco di Torino. Nonostante gli sforzi dei medici per stabilizzarlo, le sue condizioni sono risultate critiche e, purtroppo, ha perso la vita nel tardo pomeriggio dello stesso giorno. Questo tragico evento ha suscitato una profonda commozione tra i residenti, con molti che esprimono la loro solidarietà alla famiglia del giovane.

Una comunità in lutto

La notizia della morte del 14enne ha scosso l’intera comunità di San Sebastiano Po. In un momento in cui la sicurezza stradale è un tema di grande rilevanza, questo incidente riporta alla luce le problematiche legate alla mancanza di infrastrutture sicure per i pedoni. I residenti hanno fatto appello alle autorità locali affinché vengano adottate misure per migliorare la sicurezza stradale, in modo da prevenire futuri incidenti simili.

La comunità si unisce nel dolore per la perdita di un giovane promettente, il cui futuro è stato spezzato in un attimo. È fondamentale che la memoria di questo tragico evento serva da monito per tutti, affinché si possa lavorare insieme per una maggiore sicurezza sulle strade, proteggendo i più vulnerabili, come i pedoni e in particolare i bambini e i ragazzi che si recano a scuola.