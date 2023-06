Un drammatico incidente si è consumato a Terzigno, nel Napoletano, quando si è verificato lo scontro tra tre auto. Nello schianto, un uomo è morto mentre altre tre persone sono rimaste ferite.

Incidente a Terzigno, scontro tra tre auto: un morto e tre feriti

Nella serata domenica 25 giugno, tre auto sono rimaste coinvolte in un sinistro mortale in corrispondenza del civico 195 di via Zabatta, a Terzigno, in provincia di Napoli. Nello schianto, un uomo ha perso la vita mentre altre tre persone sono rimaste gravemente ferite. La vittima dell’incidente è stata identificata come Antonio Guadagnuolo De Falco, 67 anni. A quanto si apprende, il 67enne stava guidando la sua auto quando ha impattato contro un altro veicolo: lo scontro ha coinvolto anche una terza vettura. La dinamica dello schianto è ancora in fase di accertamento.

La Salma di Guadagnuolo De Falco è stata sequestrata e verrà sottoposta ad autopsia nei prossimi giorni.

L’arrivo dei soccorsi e delle forze dell’ordine

Sul luogo della tragedia, si sono prontamente recati i sanitari del 118 e i carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile. I paramedici hanno soccorso il 67enne e lo hanno trasportato all’ospedale di Nola dove è deceduto a causa della gravità dei traumi riportati. Altre tre persone sono rimaste ferite nell’incidente. Si tratta della moglie della vittima che verte in condizioni critiche e di una donna e di suo figlio. La donna guidava una delle auto coinvolte nel sinistro. Le condizioni di madre e figlio non sarebbero gravi. Totalmente illeso, infine, il conducente della terza vettura.