Se n’è andata probabilmente con le ultime parole del brano di Tiziano Ferro, “La Fine” ancora nelle orecchie e nella mente. La canzone che ha spento le luci dello Stadio Olimpico di Roma, sabato 24 giugno, quando Martina Ventura, 26 anni, e il suo fidanzato, hanno ripreso l’auto per rientrare a casa. Poi uno schianto tremendo. Una dinamica ancora da chiarire. E Martina è morta tra le braccia del suo uomo che guidava la Renault Clio.

Morta in auto a 26 anni dopo il concerto di Tiziano Ferro: guidava il fidanzato

L’auto era una Renault Clio condotta dal suo compagno, ragazzo di 28 anni. Quando si sono chiusi i cancelli dell’Olimpico e si sono spenti i riflettori del concerto di Tiziano Ferro, diventato recentemente papà di due bambini, Martina era già morta a causa del brusco l’impatto. Il mezzo è finito contro un muro a Roma, in via della Pisana, nei pressi di via Morelli, zona Portuense. Una città dove il bilancio delle vittime stradali sembra tornare ad aggravarsi, dopo l’unico calo registrato in periodo pandemia.

L’aveva accompagnata da Marcetelli, provincia di Rieti, per non perdersi l’ultimo grande evento del cantautore di Latina, uno dei preferiti di Martina.

Negativo al test di alcol e stupefacenti

Forse una distrazione, o stanchezza. Di sicuro l’uomo non aveva assunto alcolici o sostanze stupefacenti, come risulta dal test.

Il giovane è ricoverato in ospedale, ma fuori pericolo. Martina invece è un ricordo che ha commosso i partecipanti durante la processione dei Ceri, a Rieti, domenica 25.

Le parole finali del cantautore suonano profetiche: Martina se n’è andata “come in un film che lascia tutti senza parole”.